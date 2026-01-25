স্কয়ার ফুডের বিক্রয় সম্মেলনে নতুন পণ্য আনার ঘোষণা

স্কয়ার ফুডের বিক্রয় সম্মেলনে নতুন পণ্য আনার ঘোষণা
কক্সবাজারের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের ‘বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন ২০২৬’। এই সম্মেলনে শিগগিরই কয়েকটি ক্যাটাগরিতে নতুন পণ্য বাজারে আনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।
শনিবার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় কৌশল, বাজার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং ২০২৬ সালের লক্ষ্য নির্ধারণের পাশাপাশি পরিবর্তনশীল বাজার–ব্যবস্থায় বিক্রয় ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সেলস অফিসার, টেরিটরি সেলস অফিসার, এরিয়া সেলস ম্যানেজার, রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার ও ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজাররা সম্মেলনে অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অঞ্জন চৌধুরী, চিফ অপারেটিং অফিসার মো. পারভেজ সাইফুল ইসলাম, চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার আবদুল্লাহ আল জাবেদসহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসার সাফল্য শুধু পণ্য বিক্রয় দিয়ে মাপা যায় না। গ্রাহকসেবা উন্নয়ন, বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলা এবং ব্যবসায়িক পার্টনারদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ—এসব বিষয়ই এবারের সম্মেলনে বিশেষভাবে উঠে এসেছে।
প্রতিষ্ঠানটি এ বছর তাদের যাত্রার ২৫ বছর পূর্ণ করেছে। একই সঙ্গে টানা সপ্তমবার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) অঞ্জন চৌধুরী। এই সাফল্যকে বিক্রয় দলের নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও দলগত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে উল্লেখ করে ভবিষ্যতেও একই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি।
সম্মেলনের শেষ পর্বে ২০২৫ সালের সেরা পারফরমারদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় আয়োজন।
স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড বর্তমানে বিশ্বের ৩০টির বেশি দেশে খাদ্যপণ্য রপ্তানি করছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে রপ্তানি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং নতুন বাজার অনুসন্ধানের বিষয়টি নিয়েও সম্মেলনে আলোচনা করা হয়। রাঁধুনী, রুচি, চাষী, চপস্টিক ও আরাম—এই ব্র্যান্ডগুলো দেশের বাজারে ভোক্তাদের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।