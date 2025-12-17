বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

শুভ সকাল। আজ ১৭ ডিসেম্বর বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

প্রথম আলো ডেস্ক

মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী হিসেবে তালিকায় ২৮ জনের নাম

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা পরিবর্তনের পর এখন পর্যন্ত ২৮ জনকে ‘মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের নাম মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় ছিল না। এখন মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী হিসেবে এই নামগুলো গেজেটভুক্ত করার সুপারিশ করেছে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)। এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পান এমন ৩৩৬ জনের গেজেট বাতিল করতে যাচ্ছে সরকার।

‘পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা হয়ে গেছে, পতাকা আঁকা যাবে না’ বলে জবি শিক্ষার্থীদের ওপর ‘হামলা’

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের রাস্তায় ঘৃণা জানাতে পাকিস্তানের পতাকা আঁকার সময় বাধা দেন একদল শিক্ষার্থীরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রক্টর মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক। শিক্ষার্থীরা বলছেন, তিনিও পতাকা আঁকতে বাধা দেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায়
ছবি: প্রথম আলো

‘পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হয়ে গেছে, এখানে কোনো পতাকা আঁকা যাবে না,’ এ কথা বলে ঘৃণা প্রকাশের জন্য পাকিস্তানের পতাকা আঁকতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

তাজউদ্দীন আহমদের সতর্কবার্তা আজও প্রাসঙ্গিক

মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন আহমদ
ছবি: সংগৃহীত

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, কেবল সন্ধ্যা নেমেছে। কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে প্রবাসী সরকারের প্রধান কার্যালয়। সেখানে একটি কক্ষে একা বসে আছেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। কনকনে শীতের বাতাস তাঁকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, তবে সেদিকে মনোযোগ নেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন এই প্রধানমন্ত্রীর। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ফারুক আজিজ খান কক্ষে ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেলেন। চারদিকে বিজয়ের উচ্ছ্বাস, অথচ প্রধানমন্ত্রী চিন্তাচ্ছন্ন!

ডলারের বিপরীতে রুপির দাম আরও কমল, লাভবান হবেন বাংলাদেশি ভ্রমণকারীরা

ফাইল ছবি

বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, ডলারের বিপরীতে রুপির দাম শিগগিরই ৯১ ছাড়িয়ে যাবে। এ পরিস্থিতিতে ভারতে বাংলাদেশি ভ্রমণকারীরা আরও লাভবান হবেন। আগে প্রতি ডলার ভাঙিয়ে তাঁরা যে রুপি পেতেন, এখন তার চেয়ে বেশি পাবেন।

কে ভেবেছিলেন, মোস্তাফিজের দাম ৯ কোটি ২০ লাখ!

মোস্তাফিজুর রহমান
কলকাতা নাইট রাইডার্স

এত দাম যে পাবেন, মোস্তাফিজ নিশ্চয়ই তা ভাবেননি। ভাববেন কীভাবে! এর আগে আইপিএলে তাঁর সর্বোচ্চ দাম ছিল মাত্র ২ কোটি ২০ লাখ রুপি। সেটিও ২০১৮ সালে। সেবার এই মূল্যে তাঁকে দলে নিয়েছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। আইপিএল নিলাম ভাগ্যের খেলা। সেই খেলায় এবার মোস্তাফিজ বড় দানই মেরেছেন।

