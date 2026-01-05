বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদ ও ঢাকা মহানগরের নতুন কমিটির অভিষেক

বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদ ও ঢাকা মহানগরের নতুন কমিটির অভিষেক
২০২৬–২৭ কার্যনির্বাহী বছরের জন্য প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়েছে। একই সঙ্গে ২০২৬ সালের জন্য ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার নতুন কমিটিও গঠন করা হয়েছে। প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের ৩০ সদস্যবিশিষ্ট এবং ঢাকা মহানগরের ২৫ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন।
গতকাল রোববার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। টানা দ্বিতীয় মেয়াদে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জাফর সাদিক। নির্বাহী সভাপতি হয়েছেন বিগত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সাইমুম মৌসুমী বৃষ্টি। আগামী দুই বছর দেশ ও দেশের বাইরের সব বন্ধুসভার কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেবে নতুন এই জাতীয় পর্ষদ।
ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে হাসান মাহমুদ সম্রাট ও অনিক সরকার।
বিদায়ী কমিটির প্রশংসা এবং নতুন কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে বন্ধুসভার পৃষ্ঠপোষক আনিসুল হক বলেন, ‘বন্ধুসভা কেবল সংগঠন নয়, এক বিশেষ ধরনের আবেগের নাম। আমিও বন্ধুসভা থেকে এসেছি। বন্ধুসভায় যে একবার আসে, সে আজীবন বন্ধুসভার বন্ধু। আগামীতে যাঁরা কমিটিতে থাকবেন, তাঁদের অভিনন্দন। আর যাঁরা থাকবেন না, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে থাকবেন।’ এ সময় তিনি ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫ সফলভাবে নির্বিঘ্নে শেষ হওয়ায় সারা দেশের সব বন্ধুকে ধন্যবাদ জানান।
জাতীয় পরিচালনা পর্ষদে যাঁরা
উপদেষ্টা পর্ষদে আছেন মনোরোগ চিকিৎসক ও লেখক মোহিত কামাল, মনোচিকিৎসক ও লেখক হেলাল উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাশেদা রওনক খান, সংগীতশিল্পী সাজেদ ফাতেমী, বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাবেক সভাপতি উত্তম রায়, মার্কটেল বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরীফুল ইসলাম, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবজাতক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবদুল মান্নান, প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার জাবেদ সুলতান, বাস নেটওয়ার্কের পরিচালক (এইচআর অ্যান্ড অপারেশনস) আশিকুজ্জামান অভি, বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাবেক নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ ও সাবেক সহসভাপতি মাহবুব পারভেজ।
সহসভাপতি হিসেবে আছেন রুবাইয়াত সাইমুম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী ফিরোজ, ডা. রেদোয়ান মাহমুদ ও নূর-ই আলম; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সামছুদ্দোহা সাফায়েত, মাহমুদা মুহসিনা ও সায়মন চৌধুরী; সাংগঠনিক সম্পাদক তৌহিদ ইমাম, অর্থ সম্পাদক শাকিব হাসান, দপ্তর সম্পাদক আলাদিন আল আসাদ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক আশফাকুজ্জামান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আশফাকুর রহমান, বিতর্ক ও অনুষ্ঠান সম্পাদক কামরুল ইসলাম, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক হুসাইন আল মামুন, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক ডা. তাওহীদা রহমান ইরিন, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ডা. কাভী সিকান্দার আলম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফারহান সাকিব, আন্তর্জাতিক সম্পাদক শামছুর রহমান, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক মাহফুজার রহমান, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক নাফিউর নূর, বইমেলা ও ম্যাগাজিন সম্পাদক সৌমেন্দ্র গোস্বামী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক হৃদয় সৈকত এবং কার্যনির্বাহী সদস্য তাপসী রায়, উম্মে হাবিবা, শাহরিয়ার নাজিম, নাঈমা সুলতানা ও আবরার জাহিন।
ঢাকা মহানগর কমিটিতে যাঁরা
সহসভাপতি পদে রাজা মান্নান তালুকদার ও মামুন হোসেন; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেঘা খেতান ও মেহেদী হাসান; সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক তানজিম শাহরিয়ার, অর্থ সম্পাদক আতিকুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক অমিত পাল, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জাকিয়া লিমা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাদিকুর রহমান, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক মনিকা ইয়াসমিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আকিফ বিন সাঈদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক রবিউল ইসলাম, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুর্শিদা খাতুন, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক তাসনিম খান, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক আফিয়া ইবনাত, ম্যাগাজিন সম্পাদক বর্ণিক বৈশ্য, বইমেলা সম্পাদক তাহসিন আহমেদ এবং কার্যনির্বাহী সদস্য সিফাত ই নুসরাত, মৌরি বিনতে আযাদ ও হোসাইন ইসলাম।
উপদেষ্টা পর্ষদে রয়েছেন পারটেক্স স্টার গ্রুপের হেড অব বিজনেস সাঈদুল আজহার সারোয়ার, অনার বাংলাদেশের হেড অব মার্কেটিং ফারুক রহমান, পুষ্টিবিদ ইশরাত জাহান, স্টার সিনপ্লেক্সের হেড অব এইচআর লায়লা নাজনীন, চেকমেট ইভেন্টসের হেড অব ফটোগ্রাফি মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, ডিজিকন টেকনোলজিস পিএলসির মানবসম্পদ প্রধান সাইফুল ইসলাম সজীব, পাবনা বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি জুয়েল কুমার ঘোষ এবং ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাবেক কার্যনির্বাহী সদস্য নাবিলা আমিনা।