রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিজিবি মোতায়েন

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিজিবি মোতায়েন
রাজধানী ঢাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিমানবন্দর, কারওয়ান বাজার এলাকাসহ নগরীর বিভিন্ন স্থানে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে বিজিবির জনসংযোগ বিভাগের দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজিবির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ আজ হজরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় নিয়ে আসা হবে। এ লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিমানবন্দর এলাকা, কারওয়ান বাজার ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এলাকাসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।’