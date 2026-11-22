কর্ণফুলীতে বিষধর সামুদ্রিক সাপ
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কর্ণফুলী নদীর মোহনা থেকে ৮৮ কিলোমিটার উজানে ‘বিকড সি স্নেক’ ও ‘রাসেলস সি স্নেক’ নামের দুটি বিষধর সামুদ্রিক সাপ পাওয়া গেছে। এদের স্বাভাবিক আবাস সাগরের উপকূল ও ম্যানগ্রোভ সংলগ্ন জলাভূমি। গবেষক মো. সোহেল রানার দল এই সাপের অস্তিত্ব পান। শুষ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর-মার্চ) কাপ্তাই বাঁধের টারবাইন বন্ধ থাকায় উজানে পানির প্রবাহ কমে, ফলে জোয়ারের সাথে লবণাক্ততা ও সামুদ্রিক সাপ নদীর গভীরে চলে আসে। গবেষণাটি ‘ইকোলজি অ্যান্ড ইভোল্যুশনে’ প্রকাশিত হয়েছে।