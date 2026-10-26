‘ক্রসফায়ার’ নিয়ে আইজিপির বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিল পুলিশ

‘ক্রসফায়ার’ নিয়ে আইজিপির বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিল পুলিশ
পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকিরের ‘ক্রসফায়ার’ ও সাংবাদিকদের নিয়ে মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর। তাদের দাবি, আইজিপি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নয়, বরং মাদক কারবারি ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের কঠোরতা বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ২০২৬ সালের প্রথম ১০ মাসে পুলিশের ওপর ১৭৬টি হামলায় ৪ জন নিহত ও ৩৭০ জন আহত হওয়ার কথা উল্লেখ করে সদর দপ্তর আত্মরক্ষার অধিকারের কথা জানায়। সাংবাদিকদের মন্তব্যের বিষয়ে বলা হয়, এটি অসাবধানতাবশত হয়েছে।