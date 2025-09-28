দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে ভারতীয় মেডিকেল শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে ভারতীয় মেডিকেল শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে আদ-দ্বীন মেডিকেল কলেজের হোস্টেল থেকে নিদা খান (১৯) নামের এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। আজ রোববার সকাল পৌনে ছয়টার দিকে পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।
নিদা ভারতের রাজস্থানের সুলতানপুরার বাসিন্দা। তিনি আবদুল আজিজ খানের মেয়ে। পড়াশোনার কারণে নিদা দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের বসুন্ধরা রিভারভিউর ব্লক ‘এ’–তে অবস্থিত আদ-দ্বীন মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে থাকতেন।
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ছরোয়ার হোসেন বলেন, নিদা গতকাল শনিবার দুপুরের পর থেকে রাতের মধ্যে কোনো এক সময় নিজের রুমের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। হোস্টেল কর্তৃপক্ষ তাঁর রুমের দরজা বন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেয়।
এসআই ছরোয়ার হোসেন আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পড়াশোনার চাপ ও মানসিক বিষণ্নতার কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
নিদার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।