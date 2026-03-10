বাংলাদেশ

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের নতুন এমডি বাছির জামাল, এম আবদুল্লাহর নিয়োগ বাতিল

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
বাছির জামালছবি: ফেসবুক থেকে

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মুহাম্মদ আবদুল্লাহর নিয়োগ বাতিল করেছে সরকার। তাঁর পরিবর্তে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ পেয়েছেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বাছির জামাল। তিনি আমার দেশ পত্রিকার প্রধান প্রতিবেদক এবং বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের জ্যেষ্ঠ সহকারী মহাসচিব।

আজ মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে বাছির জামালকে পরবর্তী এক বছরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দিয়ে নির্ধারিত হবে।

২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে দুই বছরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ পেয়েছিলেন সাংবাদিক নেতা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (এম আবদুল্লাহ)। এখন তাঁর চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হয়েছে।

