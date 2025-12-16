গান, নাচ ও কবিতায় ছায়ানটের বিজয় উৎসব

গান, নাচ ও কবিতায় ছায়ানটের বিজয় উৎসব
গান, নাচ ও কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে ‘বিজয় উৎসব, ২০২৫’ উদ্যাপন করেছে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডির আবাহনী মাঠে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়।
জাতীয় সংগীতের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আজ বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে বিজয় উৎসবের শুরু হয়।
উৎসবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ছায়ানটের সভাপতি সারওয়ার আলী, দীপ্ত টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী জাহেদুল হাসান এবং ছায়ানটের সহসভাপতি খায়রুল আনাম শাকিল ও সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমদ।
এই বিজয় উৎসবে নৃত্যসহ পাঁচটি সম্মেলক নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়। নৃত্য পরিবেশিত হয় ‘দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য’, ‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক’, ‘সেদিন আর কত দূরে’, ‘যদি তোর ভাবনা থাকে’, ‘লাখো লাখো শহীদের’ সম্মেলক গানের সঙ্গে।
দুটি সম্মেলক গান এবং ‘আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা’ গানটি এককভাবে পরিবেশন করেন চন্দনা মজুমদার। এ ছাড়া ‘বাতাসে লাশের গন্ধ পাই’ কবিতা আবৃত্তি করেন জয়ন্ত রায়।
বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় বিজয় উৎসবের এই আয়োজন।