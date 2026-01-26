আবেদ আলীর স্ত্রীর ফ্ল্যাট-জমি জব্দ, গাড়ি-ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

আবেদ আলীর স্ত্রীর ফ্ল্যাট-জমি জব্দ, গাড়ি-ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ
প্রশ্নপত্র ফাঁস–কাণ্ডে আলোচিত সাবেক পিএসসি চেয়ারম্যানের গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলীর স্ত্রী শাহরিন আক্তারের ১৪৮ শতাংশ জমি ও দুটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এই সম্পদের মূল্য দেখানো হয়েছে ১ কোটি ৬৩ লাখ ২৮ হাজার টাকা। একই সঙ্গে তাঁর নামে থাকা ৩৩ লাখ টাকা মূল্যের একটি গাড়ি ও চারটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও দুদকের উপসহকারী পরিচালক জাকির হোসেন এই আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এই তথ্য জানান।
দুদকের করা আবেদনে বলা হয়, আসামি শাহরিন আক্তারের নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া যায়। এসব সম্পদ হস্তান্তর বা স্থানান্তর বা দলিল সম্পাদন বা অন্য কোনো পন্থায় মালিকানা পরিবর্তন বা হস্তান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর নামে অর্জিত স্থাবর–অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা আবশ্যক।