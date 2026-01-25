কূটনীতিকদের ব্রিফ
নির্বাচনে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাব্যবস্থা করবে ইসি: সিইসি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাব্যবস্থা করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি), যাতে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে ফিরে যেতে পারেন। বিষয়টি ইসি ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকদের সামনে তুলে ধরেছে।
আজ রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে ব্রিফ করে ইসি। এ বৈঠক থেকে বের হওয়ার পথে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন সিইসি।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নাসির উদ্দিন বলেন, বৈঠকে কূটনীতিকেরা কোনো পরামর্শ দেননি। তবে পোস্টাল ব্যালট, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের প্রশ্ন ছিল।
সিইসি বলেন, নির্বাচন কমিশন নিরাপত্তাব্যবস্থার পরিকল্পনা তুলে ধরেছে। নির্বাচনে সেনা–নৌ–বিমানবাহিনী, বিজিবি–র্যাব–আনসারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য মোতায়েন থাকবেন। ভোটের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে কমিশন সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।
নাসির উদ্দিন বলেন, খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে। বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের জন্য কী কী প্রস্তুতি নিয়েছে, তা কূটনীতিকদের জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন চায়, একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, যেখানে কোনো লুকোচুরি নেই। তাঁরা (কূটনীতিকেরা) খুব খুশি হয়েছেন। তাঁরা আস্থাশীল যে নির্বাচন কমিশন একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারবে।
কোনো কোনো দল এই নির্বাচনে নেই—এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন এসেছিল কি না, সাংবাদিকেরা এমন প্রশ্ন করেন। জবাবে সিইসি বলেন, অন্য কোনো প্রশ্ন কূটনীতিকেরা করেননি।