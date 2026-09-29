চার জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক

চার জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক
দেশের চার জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। জেলাগুলো হলো টাঙ্গাইল, নীলফামারী, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর। রদবদল ও নতুন পদায়নের মাধ্যমে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিরোজপুরের ডিসি আবু সাঈদকে টাঙ্গাইলে বদলি করা হয়েছে। আর পিরোজপুরের ডিসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. গোলাম রব্বানীকে। এ ছাড়া অর্থ বিভাগের উপসচিব মো. হুমায়ূন কবিরকে নীলফামারী ও অর্থ বিভাগের আরেক উপসচিব চৌধুরী আশরাফুল করিমকে পটুয়াখালীর ডিসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।