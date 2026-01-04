বাংলাদেশ

যশোরে জুলাই আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ এনাম সিদ্দিকীকে ছুরিকাঘাত, হাসপাতালে ভর্তি

যশোর অফিস
এনাম সিদ্দিকীকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ রোববারছবি: প্রথম আলো

জুলাই আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ যশোরের এনাম সিদ্দিকীকে (৩০) ছুরিকাঘাত করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার সকালে যশোর সদর উপজেলার এনায়েতপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আহত এনামকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে এনাম সিদ্দিকী প্রতিদিনের মতো হাঁটাহাঁটির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। এ সময় এনায়েতপুর পীর বাড়ির সামনে অজ্ঞাতপরিচয় দুই ব্যক্তি তাঁর গতিরোধ করে। একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা প্রথমে লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে। পরে ডান বুকে, বাঁ হাতে ও কাঁধে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে গুরুতর অবস্থায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক বিচিত্র মল্লিক বলেন, এনাম সিদ্দিকীর শরীরের কয়েকটি স্থানে জখমের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত।

এদিকে এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ছুরিকাঘাতের খবর শুনে আহত এনামের চিকিৎসার খোঁজ নিতে হাসপাতালে যান বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।

বিএনপির খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আবুল বাশার বলেন, সকালে হাঁটাহাঁটি করতে গিয়ে পাখির খাঁচা কেনাবেচার সময় দুই যুবকের সঙ্গে এনাম সিদ্দিকীর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তাদের একজন এনামকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। ঘটনায় এখনো কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। পরিবারের স্বজনদের থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে।

