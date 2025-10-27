সলভিও এআই হ্যাকাথন ২০২৫: বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিপ্লবের দিকে এক নতুন পদক্ষেপ
এআই এখনকার সময়ে প্রযুক্তিবিশ্বে এটি একটি পরিচিত শব্দ। তবে সলভিও এআই হ্যাকাথন ২০২৫ শুধু একটি হ্যাকাথন নয়; বরং এটি বাংলাদেশের প্রযুক্তির বড় ধরনের বিপ্লবের সূচনা করতে যাচ্ছে। এই ইভেন্ট আয়োজন করছে সেবা প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড, সিস্টেমের (নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের উদ্যোগ) সঙ্গে পার্টনারশিপে। এখানে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের দক্ষতা প্রদর্শন করবেন এবং এআইয়ের সাহায্যে তৈরি করবে সমাধান; যা প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সমাজের জন্য এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।
এই হ্যাকাথনের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে এআই–প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করা এবং তাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাকে বাস্তবায়ন করা। অংশগ্রহণকারীরা বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান তৈরি করবেন, যা দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশকে আধুনিক ও গতিশীল করে তুলবে। এটি শুধু প্রযুক্তিপ্রেমীদের জন্য নয়; বরং উদ্যোক্তাদের জন্যও একটি সুবর্ণ সুযোগ হতে পারে।
কী কী থাকবে এই হ্যাকাথনে—
১. এআইভিত্তিক বাস্তব সমাধান: প্রতিযোগীরা তৈরি করবেন এমন প্রযুক্তি, যা দেশের ফিন্যান্সিয়াল থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, সার্ভিস প্রোভাইডারসহ বিভিন্ন খাতে পরিবর্তন আনতে পারে।
২. বিশ্বমানের বিচারক প্যানেল: আন্তর্জাতিক এআই বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত বিচারক প্যানেল থাকবে। তারা শুধু বিচারক হিসেবে কাজ করবে না; বরং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা শেয়ার করবে প্রতিযোগীদের সঙ্গে।
৩. ইনোভেশন ও ব্যবসায়িক কৌশল: এখানে শুধু প্রযুক্তি নয়; বরং ব্যবসার কৌশল নিয়ে চ্যালেঞ্জ থাকবে। প্রতিযোগীরা শিখবেন তাঁদের সমাধান বাজারে কীভাবে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।
৪. চাকরির সুযোগ: প্রতিযোগীরা সরাসরি রিক্রুটমেন্টের সুযোগ পাবেন, যা তাঁদের ক্যারিয়ারের জন্য বিশাল একটি সুযোগ।
বিজয়ীদের জন্য থাকবে ৫ লাখ টাকার আকর্ষণীয় পুরস্কার, সঙ্গে তাঁদের প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ। সলভিও এআই হ্যাকাথন ২০২৫–এ দেশের প্রযুক্তিক্ষেত্রকে শক্তিশালী ও গতিশীল করতে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলবে। অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা দিয়ে দেশের প্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন—এটাই এই হ্যাকাথনের মূল লক্ষ্য।
উল্লেখ্য, এ আয়োজনের অ্যাসোসিয়েট পার্টনার হিসেবে রয়েছে প্রথম আলো।
রেজিস্ট্রেশন করুন https://solvio.sheba-platform.xyz/ এবং জমা দিন আপনার দুর্দান্ত আইডিয়া। রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ: ২৮ নভেম্বর ২০২৫।