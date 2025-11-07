অগ্নিকাণ্ড ঘটে রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের সীমানার বাইরে, গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান কর্তৃপক্ষের

অগ্নিকাণ্ড ঘটে রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের সীমানার বাইরে, গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান কর্তৃপক্ষের
পাবনার রূপপুরে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, তা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সীমানার বাইরে হয়েছে। তাই এ নিয়ে গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
গতকাল শুক্রবার রূপপুরে দেশের একমাত্র পারমাণিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে অগ্নিকাণ্ডের খবর প্রকাশের পর বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানানো হয়।
রাশিয়ার সহায়তায় প্রায় ১ লাখ ১৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকে আগামী বছর বিদ্যুৎ পাওয়ার আশা করা হচ্ছে।
আজ শুক্রবার প্রকল্প এলাকায় অগ্নিকাণ্ড নিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফোকাল পয়েন্ট সৈকত আহমেদের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে কেন্দ্রের সীমানার বাইরে পদ্মা ও ইছামতী নদীর পানিপ্রবাহ সচল রাখার জন্য তৈরি করা কৃত্রিম চ্যানেলের পাশে ডাম্পিং কাঠের বর্জ্য অপসারণকালে ছোট আকারের এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ৪০ মিনিটের মধ্যে সে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং বেলা ১টা ৫০ মিনিটে তা সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলা হয়।
এই আগুনের কারণে প্রকল্পের কোনো ক্ষতি হয়নি জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘আমরা সবাইকে এই বিষয়ে বিভ্রান্ত ও গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ করছি।’
