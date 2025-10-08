বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ, নির্বাচনসহ নানা প্রসঙ্গ আলোচনায়

বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ, নির্বাচনসহ নানা প্রসঙ্গ আলোচনায়
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। আজ বুধবার বেলা ১১টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয় বলে দলের মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়।
সাক্ষাৎকালে তারা প্রায় এক ঘণ্টার মতো বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করেন। এ সময় বিএনপির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রবিষয়ক পরামর্শক কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিশেষ সহযোগী উপদেষ্টা কমিটি সদস্য শামা ওবায়েদ।
সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, স্বভাবতই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল নির্বাচন। সবাই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের নির্বাচনীপ্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে ইইউ তাদের পর্যবেক্ষক পাঠাবে—এমন তথ্য উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে ইইউর একটি অবদান সব সময়ই থাকে। তারা একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের অপেক্ষায় আছে।
আলোচনায় বাংলাদেশের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টিও এসেছে বলে সাংবাদিকদের জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য। তিনি বলেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প এই পর্যায়ে এসেছে তাদের দেশে বিনা শুল্কে প্রবেশের কারণে। তারা বলেছে, এটি আগামী দিনেও তারা অব্যাহত রাখবে।
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সংসদকে শক্তিশালী করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে সাক্ষাৎকালে। এসব ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে চায় বলে জানান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।