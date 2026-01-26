দুদকের মামলায় সালমান এফ রহমান ৪ দিনের রিমান্ডে

দুদকের মামলায় সালমান এফ রহমান ৪ দিনের রিমান্ডে
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে ঋণের নামে জনতা ব্যাংকের ১ কোটি ৪৭ লাখ ডলার আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ রয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের ওপর শুনানি শেষে আজ সোমবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
আজ সকাল ১০টার দিকে সালমান এফ রহমানকে ঢাকা মহানগর আদালতে হাজতখানায় রাখা হয়। বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, হেলমেট ও হাতকড়া পরিয়ে তাঁকে কাঠগড়ায় নেওয়া হয়।
দুদকের পক্ষ থেকে ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর তরিকুল ইসলাম রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। অন্যদিকে সালমান এফ রহমানের আইনজীবী আদালতকে বলেন, ‘আমরা শুনানি করছি না। নথি অনুযায়ী আদেশ দেন। পরে আদালত তাঁর ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।’
সালমান এফ রহমানসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে গত ৩ নভেম্বর মামলা করে দুদক।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে পরস্পর যোগসাজশে জনতা ব্যাংকের কথিত গ্রাহক স্কাইনেট অ্যাপারেলসের মাধ্যমে এক্সপার্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) সুবিধাসহ ঋণসুবিধা মঞ্জুর করেছেন। ওই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেক্সিমকো গ্রুপের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিবি এলসি দিয়ে নিজেদের মধ্যে মালামাল আমদানি ও রপ্তানি দেখিয়ে বিল তৈরি করে ১ কোটি ৪৭ লাখ ২৯ হাজার ৩৪০ ডলার বা ১৩৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৬২০ টাকা আত্মসাত করেছেন। সেই সঙ্গে আত্মসাৎ করা অর্থ নিজেদের মধ্যে হস্তান্তর, রূপান্তর এবং স্থনান্তরের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং করেছেন।