নির্বাচনের আগে পুলিশ, প্রশাসন, বিচারকদের বড় বদলি–পদোন্নতি

নির্বাচনের আগে পুলিশ, প্রশাসন, বিচারকদের বড় বদলি–পদোন্নতি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পুলিশ, প্রশাসন এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের বড় ধরনের বদলি ও পদোন্নতি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আজ বুধবার এক দিনে সব মিলিয়ে এক হাজারের বেশি কর্মকর্তাকে পদোন্নতি ও নতুন কর্মস্থলে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে পুলিশ সুপার (এসপি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং অধস্তন আদালতের তিন স্তরের বিচারকেরা রয়েছেন।
জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে গত মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় লটারি করে ৬৪ জেলায় এসপি চূড়ান্ত করা হয়। আজ তাঁদের বদলি ও পদায়ন করা হয়। এর মধ্যে ৫০ জন বর্তমান এসপিকে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় বদলি করা হয়েছে। আর বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করা ১৪ পুলিশ কর্মকর্তাকে জেলার এসপি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজশাহী পুলিশ কমিশনার পদে নতুন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গতকাল পুলিশের ৩৩ জন কর্মকর্তাকে উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সম্প্রতি একাধিক প্রজ্ঞাপনে ৫০ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দেয় সরকার। আর গতকাল ইউএনও পর্যায়েও বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১৬৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিবকে ইউএনও হিসেবে পদায়ন করা হয়।
জাতীয় নির্বাচনে ডিসি, এসপি ও ইউএনওদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ডিসিরা রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং ইউএনওদের অনেকেই সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যদিও এবার এখনো রিটার্নিং কর্মকর্তা কারা হবেন, সে সিদ্ধান্ত জানায়নি নির্বাচন কমিশন।
বিচারকদের পদোন্নতি-বদলি
জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা জজ পদে গতকাল ৮২৬ জনকে পদোন্নতি ও পদায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে অতিরিক্ত জেলা জজ থেকে জেলা জজ ২৫০ জন, যুগ্ম জেলা জজ থেকে অতিরিক্ত জেলা জজ ২৯৪ জন ও সিনিয়র সহকারী জজ থেকে যুগ্ম জেলা জজ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ২৮২ জন।
কোন জেলায় কারা হলেন এসপি
ঢাকার এসপি মো. আনিসুজ্জামানকে কুমিল্লায়, নারায়ণগঞ্জের এসপি মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনকে কুষ্টিয়ায়, মুন্সিগঞ্জের এসপি মুহম্মদ শামসুল আলম সরকারকে টাঙ্গাইলে, গাজীপুরের এসপি চৌধুরী মো. যাবের সাদেককে জামালপুরে, নরসিংদীর এসপি মো. মেনহাজুল আলমকে মুন্সিগঞ্জে, মানিকগঞ্জের এসপি মোছা. ইয়াছমিন খাতুনকে হবিগঞ্জে, চট্টগ্রামের এসপি মো. সাইফুল ইসলামকে সিরাজগঞ্জে, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপকমিশনার মো. সাইফুল ইসলামকে ফেনীতে, রাঙামাটির এসপি এস এম ফরহাদ হোসেনকে কিশোরগঞ্জে, খাগড়াছড়ির এসপি মো. আরেফিন জুয়েলীকে সাতক্ষীরায়, বান্দরবানের এসপি মো. শহিদুল্লাহ কাওছারকে বান্দরবানে, নোয়াখালীর এসপি মো. আবদুল্লাহ আল ফারুককে নরসিংদীতে, ডিএমপির উপকমিশনার শাহ মো. আবদুর রউফকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনীর এসপি মো. হাবিবুর রহমানকে মাগুরায়, কুমিল্লার এসপি নাজির আহমেদ খাঁনকে চট্টগ্রামে, চাঁদপুরের এসপি মুহম্মদ আব্দুর রকিবকে রাঙামাটির এসপি হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসপি এহতেশামুল হককে মাদারীপুরে, সিলেটের এসপি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানকে খুলনায়, গোপালগঞ্জের এসপি মো. মিজানুর রহমানকে ঝালকাঠিতে, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) এসপি মো. মাহফুজ আফজালকে ঝিনইদহে, হবিগঞ্জে বদলির আদেশপ্রাপ্ত গৌতম কুমার বিশ্বাসকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে, খুলনার এসপি টি এম মোশাররফ হোসেনকে নোয়াখালীতে, ঝিনাইদহের এসপি মোহাম্মদ মনজুর মোরশেদকে রাজবাড়ীতে, সাতক্ষীরার এসপি মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামকে চুয়াডাঙ্গায়, বাগেরহাটের এসপি মো. আসাদুজ্জামানকে লালমনিরহাটে, যশোরের এসপি রওনক জাহানকে শরীয়তপুরে, মাগুরার এসপি মিনা মাহমুদাকে জয়পুরহাটে, নড়াইলের এসপি মো. রবিউল ইসলামকে পঞ্চগড়ে, পটুয়াখালীর এসপি মো. আনোয়ার জাহিদকে পাবনায়, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) এসপি আবু বসার মোহাম্মদ জাকির হোসেনকে সুনামগঞ্জে, মেহেরপুরের এসপি মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীকে পিরোজপুরে, বরিশালের এসপি মো. শরিফ উদ্দীনকে গাজীপুরে, বগুড়ার ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট মো. বেলাল হোসেনকে ঠাকুরগাঁওয়ের এসপি হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
পিবিআইয়ের এসপি মো. আবদুর রহমানকে বান্দরবানে, ঝালকাঠির এসপি উজ্জ্বল কুমার রায়কে মেহেরপুরে, বরগুনার এসপি মোহাম্মদ আল মামুন শিকদারকে নড়াইলে, পিবিআইয়ের এসপি মো. আবু ইউসুফকে পটুয়াখালীতে, রাজশাহীর এসপি ফারজানা ইসলামকে বরিশালে, স্পেশাল প্রোটেকশন ব্যাটালিয়নের (এসপিবিএন) এসপি মো. জসিম উদ্দীনকে গাইবান্ধায়, ডিএমপির খন্দকার ফজলে রাব্বিকে কুড়িগ্রামে, নাটোরের এসপি মোহাম্মদ তারিকুল ইসলামকে নওগাঁয়, বগুড়ার এসপি মো. জেদান আল মুসাকে দিনাজপুরে, জয়পুরহাটের এসপি মুহম্মদ আবদুল ওয়াহাবকে নাটোরে, পুলিশ সদর দপ্তরের এসপি মো. হাবীবুল্লাহকে গোপালগঞ্জে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া পাবনায় বদলির আদেশপ্রাপ্ত এসপি এ এন এম সাজেদুর রহমানকে কক্সবাজারে, ময়মনসিংহের এসপি কাজী আখতার উল আলমকে সিলেটে, দিনাজপুরের এসপি হিসেবে বদলির আদেশপ্রাপ্ত মো. মিজানুর রহমানকে ঢাকা জেলায়, ঠাকুরগাঁওয়ের এসপি শেখ জাহিদুল ইসলামকে নীলফামারীতে, সিআইডির এসপি মো. আবু তারেককে লক্ষ্মীপুরে, গাইবান্ধায় বদলির আদেশপ্রাপ্ত এসপি মোহাম্মদ সারওয়ার আলমকে মানিকগঞ্জে, নীলফামারীতে বদলির আদেশপ্রাপ্ত এসপি মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনকে মৌলভীবাজারে, পিবিআইয়ের এসপি মো. কুদরত ই খুদাকে বরগুনায় ও লালমনিরহাটের এসপি মো. তরিকুল ইসলামকে নেত্রকোনা জেলায় বদলি করা হয়।