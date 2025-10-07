প্যান্ডামার্টের পাঁচ বছর পূর্তিতে মাসজুড়ে বিভিন্ন ছাড় ও উপহার

প্যান্ডামার্টের পাঁচ বছর পূর্তিতে মাসজুড়ে বিভিন্ন ছাড় ও উপহার
পঞ্চম বর্ষপূর্তি উদ্যাপন উপলক্ষে অক্টোবর মাসজুড়ে বিশেষ ক্যাম্পেইন চালু করেছে ফুডপ্যান্ডার অনলাইন গ্রোসারি ডেলিভারি সেবা ‘প্যান্ডামার্ট’। মাসব্যাপী এই ক্যাম্পেইনে ক্রেতাদের জন্য থাকছে ডেইলি ফ্ল্যাশসেল, মূল্যছাড়, অ্যানিভার্সারি গিফট বক্স ও বিশেষ ভাউচার।
ক্যাম্পেইন উপলক্ষে ফুডপ্যান্ডার কিউ-কমার্স ডিরেক্টর মোহাম্মদ তাবরেজ খান বলেন, গত কয়েক বছরে প্যান্ডামার্ট ধারাবাহিকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বস্ত অনলাইন গ্রোসারি ও লাইফস্টাইল ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা এখন গ্রাহকদের সাশ্রয়ী মূল্যে বৈচিত্র্যময় পণ্য সরবরাহে গুরুত্ব দিচ্ছি। পাঁচ বছর পূর্তির এই অর্জন আমাদের প্রতি গ্রাহকদের আস্থার প্রতিফলন। আমাদের এই যাত্রার সঙ্গী হওয়ার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।’
ক্যাম্পেইনটির আওতায় ‘ডিলনাও’ (DEALNAO) কোড ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অর্ডারে ১৫০ টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে। শুধু তা-ই নয়, ২০ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত প্যান্ডামার্ট থেকে নির্দিষ্ট মূল্যসীমার ওপর পণ্য অর্ডার করলেই মিলবে অ্যানিভার্সারি গিফট বক্স। সীমিত এই উপহার প্রতিদিন ‘আগে এলে আগে পাবেন’ ভিত্তিতে দেওয়া হবে। এ ছাড়া অনলাইন পেমেন্টেও বিশেষ ভাউচার পাবেন ক্রেতারা।