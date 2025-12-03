বাংলাদেশ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রোববারের মধ্যেই ক্লাস চালুর দাবি ছাত্রশক্তি–সমর্থিত প্যানেলের

সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় ছাত্রশক্তি–সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’–এর প্রার্থীরা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাশহীদ রফিক ভবনের সামনে; ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ছবি: প্রথম আলো

রোববারের মধ্যেই ক্লাস-পরীক্ষা চালুর মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে জকসু নির্বাচনে জাতীয় ছাত্রশক্তি–সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’। এ সময় তারা এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূরক বৃত্তির তালিকা প্রকাশ ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচন ‘বানচালের চেষ্টা’ বন্ধেরও দাবি জানিয়েছে।

আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাশহীদ রফিক ভবনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ প্যানেল থেকে সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফেরদৌস শেখ।

লিখিত বক্তব্যে ফেরদৌস বলেন, ভূমিকম্পজনিত ছুটির সিদ্ধান্ত অদূরদর্শী হয়েছে। অনেক ব্যাচের সেমিস্টার ফাইনাল স্থগিত রয়েছে। ফলে মাত্র ১-২টি পরীক্ষার কারণে অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আবেদন করতে পারছেন না।

এ সময় জকসু নির্বাচন বানচালের চেষ্টার অভিযোগ তুলে ফেরদৌস বলেন, নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের টালবাহানা সহ্য করা হবে না। এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূরক বৃত্তির তালিকাও প্রকাশ করতে হবে।

জকসু নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও শঙ্কা জানান তিনি। ফেরদৌস বলেন, নির্বাচন কমিশন একটি প্যানেলকে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে শোকজ নোটিশ দিয়েছে, যা প্রশংসনীয়। তবে আরেকটি প্যানেল প্রকাশ্যে আচরণবিধি ভঙ্গ করলেও নির্বাচন কমিশন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এতে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী ফয়সাল মুরাদ, এজিএস পদপ্রার্থী শাহীন মিয়া, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদপ্রার্থী তারেক সাদিদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী শাহিনুরসহ প্যানেলের অন্যান্য পদের প্রার্থীরা।

