অতিরিক্ত ডিআইজি হলেন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার চার কর্মকর্তা
পুলিশ সুপার পদমর্যাদার চার কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত ডিআইজি) করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ অধিশাখার উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত চারজন হলেন অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের পুলিশ সুপার মো. শাহরিয়ার, পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবদুল কাদের, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) পুলিশ সুপার মো. মাসুম বিল্লাহ তালুকদার ও পুলিশ অধিদপ্তরের (চলতি দায়িত্ব) অতিরিক্ত ডিআইজি মো. জান্নাতুল হাসান।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।