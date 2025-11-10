ঢাকায় গির্জায় হাতবোমা হামলার অভিযোগে ‘ছাত্রলীগ সদস্য’ গ্রেপ্তার

ঢাকায় গির্জায় হাতবোমা হামলার অভিযোগে ‘ছাত্রলীগ সদস্য’ গ্রেপ্তার
ঢাকায় খ্রিষ্টান উপাসনালয়ে হাতবোমা হামলার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২৮ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন বলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে।
গত শুক্রবার রাতে রাজধানীর রমনার সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল এবং মোহাম্মদপুরের সেন্ট যোসেফ স্কুল প্রাঙ্গণে হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তিন দিন পর আজ সোমবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে একজনকে গ্রেপ্তারের তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে কাকরাইলের সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রাল এবং সেন্ট যোসেফ স্কুল প্রাঙ্গণে ককটেল বিস্ফোরণসহ একাধিক ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ডিএমপি এই জঘন্য ও কাপুরুষোচিত সহিংসতায় জড়িত প্রত্যেককে গ্রেপ্তারের জন্য র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) সঙ্গে সমন্বয় করে শহরজুড়ে অভিযান জোরদার করেছে। রাজধানীর সব গির্জা ও সব ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
আন্তধর্মীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় অন্তর্বর্তী সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ধর্মীয় সহাবস্থানে কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটানোর প্রচেষ্টা হলে আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা হবে।
গত শুক্রবার রাত পৌনে ১১টার দিকে রমনা এলাকার সেন্ট মেরি’স ক্যাথেড্রালে দুটি ককটেল বা হতবোমা নিক্ষেপ করা হয়। এর মধ্যে একটি বিস্ফোরণ হলেও আরেকটি অবিস্ফোরিত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। হামলার পরদিন শনিবার খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের অংশগ্রহণে সেন্ট মেরি’স প্রাঙ্গণে জুবিলি উদ্যাপন অনুষ্ঠান ছিল। ওই রাতেই মোহাম্মদপুরের সেন্ট যোসেফ স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে আরও একটি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তার আগে গত মাসে তেজগাঁও হলি রোজারিও চার্চে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে।
এসব ঘটনার নিন্দা জানিয়ে গত শনিবার বিবৃতি দেয় বাংলাদেশ খ্রিষ্টান অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএ)। সংগঠনটির সভাপতি নির্মল রোজারিও ও মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়ার বিবৃতিতে বলা হয়, ‘অল্প সময়ের ব্যবধানে দেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গির্জায় ককটেল নিক্ষেপের ঘটনাকে কোনোভাবেই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। এটি ধর্মীয় সম্প্রীতির ওপর সরাসরি আঘাত।’