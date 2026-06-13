বিশ্বকাপ উপলক্ষে এয়ারটেল নিয়ে এল বিশেষ ডেটা অফার ও ফ্যান অ্যানথেম ‘জিতব আমরা’

বিশ্বকাপ উপলক্ষে এয়ারটেল নিয়ে এল বিশেষ ডেটা অফার ও ফ্যান অ্যানথেম ‘জিতব আমরা’
ফিফা বিশ্বকাপ মানেই স্ক্রিনের সামনে শুধু ম্যাচ নয়। থাকে পিউর ইমোশন, প্যাশন, প্রেডিকশন, টিম ফাইট, লেট–নাইট ওয়াচ পার্টি আর গোল হলেই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফুল–অন সেলিব্রেশন।
এই হাইপকে আরও লিট করতে এয়ারটেল নিয়ে এসেছে স্পেশাল ডাটা অফারস, এক্সাইটিং রিওয়ার্ডস আর ফুটবলপ্রেমীদের জন্য একদম নতুন ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ফ্যান অ্যানথেম ‘জিতব আমরা’। ফেসবুকে শুনতে ক্লিক করুন। এই অ্যানথেমে থাকছে ফ্যানদের প্যাশন, টিম স্পিরিট আর সেই ক্রেজি ফুটবল ভাইব। যা পুরো বিশ্বকাপ মৌসুমে ‘বিগেস্ট ফ্যান’দের সঙ্গে এয়ারটেলের কানেকশন আরও স্ট্রং করবে।
এয়ারটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফুটবল বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো গ্রাহকেরা এখন ‘মাই এয়ারটেল অ্যাপ’ থেকেই সহজে উপভোগ করতে পারবেন। পাশাপাশি নির্ধারিত প্যাক কিনে ‘বিঞ্জ প্লাস’ প্ল্যাটফর্মেও দেখা যাবে লাইভ ম্যাচ।
বিশ্বকাপ উপলক্ষে এয়ারটেল গ্রাহকদের জন্য ৪টি স্পেশাল ডাটা প্যাক হলো—১৮ টাকায় ১ জিবি: ফিফা ইন্টারনেট, মেয়াদ ২৪ ঘণ্টা। ৩৮ টাকায় ২ জিবি: ফিফা ইন্টারনেট, মেয়াদ ৩ দিন। ৬২ টাকায় ৪ জিবি: ফিফা ইন্টারনেট, মেয়াদ ৭ দিন। ১৩৬ টাকায় ১০ জিবি: ফিফা ইন্টারনেট, যা ব্যবহার করা যাবে পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে।
তবে এখানেই শেষ নয়! প্যাক কেনার পর ‘মাই এয়ারটেল অ্যাপ’–এ নিজের ফেভারিট টিম সিলেক্ট করলেই শুরু হবে আসল গেম। টুর্নামেন্টে প্রিয় টিম যতবার গোল করবে, ততবার আপনি পেয়ে যাবেন এক জিবি করে বোনাস ফিফা ইন্টারনেট। যা ব্যবহার করতে হবে ব্যবহারকারীর প্যাক ভ্যালিডিটির মধ্যেই। আর যদি থাকে ‘ম্যাচ প্রেডিকশন’–এ কনফিডেন্ট; তাহলে আরও বোনাস জেতার চান্স আছে!
প্রতিটি ম্যাচ শুরু হওয়ার আগের ৩০ মিনিট আর ম্যাচ শেষ হওয়ার পরের ৩০ মিনিট—মোট ১ ঘণ্টা ‘স্পেশাল উইন্ডো’তে সঠিকভাবে ‘ম্যাচ রেজাল্ট প্রেডিক্ট’ করতে পারলে গ্রাহকেরা পাবেন অতিরিক্ত এক জিবি ডাটা বোনাস।তাই ম্যাচ দেখা, ফেভারিট টিম নিয়ে হাইপ করা, গোল হলেই বোনাস পাওয়া, প্রেডিকশন দিয়ে এক্সট্রা ডেটা জেতা আর ফ্যান অ্যানথেমের সঙ্গে বিশ্বকাপ সেলিব্রেট করা সবচেয়ে স্মার্ট, এক্সাইটিং আর ফ্যান–অর্থি ওয়ে হবে এবার এয়ারটেলের সঙ্গে।