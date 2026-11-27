লন্ডনে এনসিপি-আওয়ামী লীগ সংঘাতে গ্রেপ্তার ৬
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যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনে ১৬ নভেম্বর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সংবর্ধনা শেষে আওয়ামী লীগ ও এনসিপি কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনায় লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ ২৪ থেকে ২৬ নভেম্বরের মধ্যে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পরে তাঁদের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রায় ৫০ জন জড়িত এই সহিংস বিশৃঙ্খলায় তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও আঘাত গুরুতর ছিল না। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনার মাধ্যমে তদন্ত চালাচ্ছে, তবে গ্রেপ্তারকৃতদের রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ করেনি।