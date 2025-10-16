প্রথম আলোর আয়োজনে শুরু হচ্ছে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’

প্রথম আলোর আয়োজনে শুরু হচ্ছে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’
প্রতিবছর বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। এ ছাড়া অনেকেই উন্নত ক্যারিয়ার গড়ার লক্ষ্যেও পছন্দের দেশে পাড়ি জমান। আবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিয়মকানুন–পদ্ধতি না জানায় এবং সঠিক গাইডলাইনের অভাবে অনেকের বিদেশে উচ্চশিক্ষা বা ক্যারিয়ার গঠনের স্বপ্ন পূরণ হয় না।
তাঁদের জন্যই প্রথম আলো প্রথমবারের মতো আয়োজন করতে যাচ্ছে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’। ২৪ অক্টোবর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ফেয়ারের উদ্বোধন হবে।
‘উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে…’ স্লোগানে দুই দিনের ফেয়ার চলবে ২৪ ও ২৫ অক্টোবর (শুক্র ও শনিবার)। একই সঙ্গে অনলাইনে ১০ দিনব্যাপী ফেয়ার চলবে ২ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।
ফেয়ার চলাকালে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা সরাসরি এসে পছন্দের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন প্রক্রিয়াসহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ নিতে পারবেন। এ ছাড়া অনলাইন ফেয়ারে থাকবে দেশের শীর্ষ এডুকেশন কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা–সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ও অফার।
ব্রিটিশ কাউন্সিল নিবেদিত ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’–এর পাওয়ার্ড বাই হিসেবে রয়েছে ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্র্যাঞ্চ ক্যাম্পাস। ব্যাংকিং পার্টনার প্রাইম ব্যাংক পিএলসি।
এইচএসসি থেকে শুরু করে মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাও এই ফেয়ারের মাধ্যমে কোর্স সিলেকশন, ভর্তিপ্রক্রিয়া, ভিসা প্রক্রিয়াকরণ এবং স্কলারশিপ-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারবেন। এ ছাড়া থাকবে বিশেষজ্ঞদের ক্যারিয়ার গাইডলাইন সেশন।
স্কলারশিপ এবং শিক্ষাসংক্রান্ত কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ অফারে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ারে’ অংশ নিতে পারবে। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২২ অক্টোবরের মধ্যে ০১৭২১-৮১৯৯১৪ নম্বরে অথবা [email protected] মেইলে যোগাযোগ করতে হবে। এ ছাড়া মেলায় অংশ নিতে নিবন্ধন করা যাবে এই লিংকে।