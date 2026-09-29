বাংলাদেশ

আইপিডিসি ফাইন্যান্সের প্রধান কার্যালয়ে প্রথমা প্রকাশনের করপোরেট বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বইমেলা চলবে ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আইপিডিসি ফাইন্যান্সের কর্মীরা মেলায় বই কেনার সুযোগ পাবেন।ছবি: প্রথম আলো

দেশের কর্মব্যস্ত অফিসগুলোয় বই পড়া ও বই কেনার অভ্যাস গড়ে তুলতে নিয়মিত করপোরেট বইমেলার আয়োজন করে আসছে প্রকাশনা সংস্থা প্রথমা প্রকাশন। এরই ধারাবাহিকতায় এবার রাজধানীর গুলশানে আইপিডিসি ফাইন্যান্সের প্রধান কার্যালয়ে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী করপোরেট বইমেলা।

ছবি: প্রথম আলো

আজ মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) শুরু হওয়া এ মেলার প্রথম দিনেই আইপিডিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। সকাল থেকেই প্রথমা প্রকাশনের স্টলে পাঠকদের ভিড় জমে ওঠে। বই কেনার পাশাপাশি বিভিন্ন বই নিয়ে পাঠকদের আলোচনা ও আগ্রহে মেলা প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে প্রাণচাঞ্চল্যমুখর।

ছবি: প্রথম আলো

মেলার আয়োজনের জন্য প্রথমা প্রকাশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আইপিডিসি ফাইন্যান্সের হেড অব ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড করপোরেট কমিউনিকেশন সামিউল হাশিম বলেন, ‘আইপিডিসি বরাবরই একটি কর্মিবান্ধব প্রতিষ্ঠান। কর্মীদের জন্য বিভিন্ন বিনোদনমূলক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে আইপিডিসি সব সময়ই উৎসাহ দিয়ে এসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথমা প্রকাশনের সঙ্গে এই উদ্যোগ কর্মীদের প্রাণচাঞ্চল্য আরও বাড়াবে বলে আমি মনে করি।’

ছবি: প্রথম আলো

আইপিডিসি ফাইন্যান্সের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এ বইমেলা চলবে ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আইপিডিসি ফাইন্যান্সের কর্মীরা মেলায় বই কেনার সুযোগ পাবেন।

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