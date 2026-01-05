বাংলাদেশ

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের গাড়ি-জমি জব্দের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকফাইল ছবি

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের তিনটি গাড়িসহ ৬ দশমিক ২২ একর জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব সম্পদের আনুমানিক মূল্য ৬ কোটি ২৫ লাখ ৫৫ হাজার ৭৭৯ টাকা।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ আজ সোমবার এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আবেদনটি করেন দুদকের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম।

আবেদনে বলা হয়, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তিনি, তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১৪৬ কোটি ১৯ লাখ ৭০ হাজার টাকার সম্পদের মালিকানা অর্জন করেছেন। তাঁর ২৯টি ব্যাংক হিসাবে ৩৪৯ কোটি ১৫ লাখ ২১ হাজার টাকা জমা হয়। আর ৩১৬ কোটি ৪৮ লাখ ৮১ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে উল্লিখিত সম্পদ জব্দ করা প্রয়োজন। সম্পদ জব্দ করা না গেলে তা বিক্রি বা হস্তান্তর হতে পারে।

