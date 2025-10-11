থাইরয়েড সোসাইটির সভাপতি ফজলুল বারী, সম্পাদক নাসরিন সুলতানা

থাইরয়েড সোসাইটির সভাপতি ফজলুল বারী, সম্পাদক নাসরিন সুলতানা
বাংলাদেশ থাইরয়েড সোসাইটির (বিটিএস) সপ্তম জাতীয় সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ সালের কমিটি গঠন করা হয়েছে।
নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নিনমাসের পরিচালক ও থাইরয়েড বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এ কে এম ফজলুল বারী ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা।
রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত বিটিএসের বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭-এর নবনির্বচিত কার্যকরী কমিটিতে সহসভাপতি অধ্যাপক জিনাত জাবিন, অধ্যাপক মো. আবদুস সাত্তার, শাহজাদা সেলিম, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুহাম্মদ আলী আজাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম সাইফুদ্দিন, জেসমিন ফেরদৌস, কোষাধ্যক্ষ রাহিমা পারভিন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মো. আবু বকর সিদ্দীক নির্বাচিত হয়েছেন।