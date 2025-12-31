খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির শোক
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তাঁর পরিবার, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। তারা প্রত্যাশা করছে, খালেদা জিয়া তাঁর শেষ রাজনৈতিক বক্তব্যে প্রতিহিংসার রাজনীতি বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক, জ্ঞানভিত্তিক যে সমাজ নির্মাণের কথা বলেছিলেন, সেটা তাঁর দল, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা মনে রাখবেন।
আজ বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক শোকবার্তায় কমিটি এসব কথা বলেছে। কমিটির পক্ষে এই বার্তা পাঠান অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, লেখক-গবেষক মাহা মির্জা, লেখক ফেরদৌস আরা রুমী, রাফসান আহমেদ প্রমুখ।
অধিকার কমিটি বলেছে, আশির দশকে জেনারেল এরশাদ নেতৃত্বাধীন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী, দৃঢ় ও ধারাবাহিক ভূমিকা গ্রহণ করে খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধারাতেই তিনি দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন এবং এ দেশে নারী নেতৃত্বাধীন সরকারের সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি যেসব নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তা নিয়ে সমালোচনা থাকলেও দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দীর্ঘ সময় ধরে একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য।
দেশের ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে খালেদা জিয়ার ভূমিকার নির্মোহ বিচার–বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের রাজনীতির জন্য জরুরি বলে কমিটি মনে করে।
রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, অপপ্রচার, কুৎসা মোকাবিলা করে খালেদা জিয়া যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুর্লভ বলে উল্লেখ করেছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি।