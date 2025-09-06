বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রোবটিকস এবং অটোমেশনের কারণে মানুষের কাজের ধরন ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে। কায়িক শ্রম ও প্রথাগত কাজের জায়গায় সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাগুলো (প্রবলেম সলভিং) বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এসব বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠার জন্য মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা বাড়ানোর বিকল্প নেই। আর সে চেষ্টা করতে হবে ছোটবেলা থেকে।
শুক্রবার বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের (বিডিজেএসও) চূড়ান্ত পর্বে শিক্ষার্থীদের এই পরামর্শ দিয়েছেন অতিথিরা। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, অ্যাগ্রিকালচার ও টেকনোলজির (আইইউবিএটি) মিরপুর ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন এই অলিম্পিয়াডের আয়োজন করে। এর টাইটেল স্পনসর আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এবং প্লাটিনাম স্পনসর ও জাতীয় পর্বের হোস্ট আইইউবিএটি।
প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক আবদুর রব মিয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে গর্ব করে বলেন, ‘বর্তমান শিক্ষার্থীরা কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়। তারা প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের জগতে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করছে। শিক্ষার্থীরা সমাজ ও দেশের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।’
বিশেষ অতিথি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মো. রাফাত উল্লা খান বলেন, ‘আজকের পৃথিবীতে প্রতিটি অগ্রগতির পেছনে বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে। শিক্ষার্থীদের উচিত বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনে নিজেদের নিয়োজিত করা। তোমাদের প্রতিটি সাফল্য আমাদের গর্বিত করে এবং ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী করে তোলে।’
এর আগে সকালে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই অলিম্পিয়াডে সারা দেশের আঞ্চলিক অলিম্পিয়াড, ই-অলিম্পিয়াড ও স্কুল অলিম্পিয়াডের বিজয়ী ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী দুই ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষার পর প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন আইইউবিএটির ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম, বুয়েটের অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক আদনান মান্নান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মুশতাক ইবনে আয়ুব। দুপুরে শিক্ষার্থীদের জন্য রোবটিকস, ড্রোন এবং ম্যাজিক শোর আয়োজন করা হয়।
পরিশেষে মোট ৬০ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। অলিম্পিয়াডে সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র বিহান পল, জুনিয়র ক্যাটাগরিতে রাজশাহী ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর হিন্দু একাডেমির অষ্টম শ্রেণির ছাত্র জ্যোতির্ময় বিশ্বাস এবং প্রাইমারি ক্যাটাগরিতে সেন্ট জোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র আহানাফ আদিব।
দিনব্যাপী আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জালাল আহমেদ, ঢাকা উত্তর অঞ্চলের জোনাল হেড এবং এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. মুজিবর রহমান এবং প্রথম আলোর যুব কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়কারী মুনির হাসান।
জাতীয় পর্ব থেকে নির্বাচিত সেরাদের নিয়ে ক্যাম্পের মাধ্যমে আগামী নভেম্বরে রাশিয়ায় অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক পর্বের জন্য ছয় সদস্যের বাংলাদেশ দল নির্বাচন করা হবে। আয়োজনের ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো ও বিজ্ঞানচিন্তা এবং সহযোগী ম্যাসল্যাব ও রকমারি।