বিজয় দিবস উপলক্ষে নৌবাহিনীর ২০ কর্মকর্তাকে অনারারি কমিশন

বিজয় দিবস উপলক্ষে নৌবাহিনীর ২০ কর্মকর্তাকে অনারারি কমিশন
মহান বিজয় দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে নৌবাহিনীর ২০ জন মাস্টার চিফ পেটি অফিসার (এমসিপিও) পদমর্যাদার জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারকে অনারারি সাব লেফটেন্যান্ট পদে কমিশন দেওয়া হয়েছে। নৌবাহিনীর এই অনারারি কমিশন আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হবে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনের বরাত দিয়ে আজ সোমবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অনারারি কমিশন পাওয়া কর্মকর্তারা হলেন মো. হুমায়ুন কবির, এমসিপিও (এল); মো. গিয়াস উদ্দিন, এনপিপি, এমসিপিও (এক্স) (জিআই); এ এস এম জামিউল আজিম, এমসিপিও (মেড) (আইসিএ); মো. আবু ইউসুফ, এমসিপিও (এল); মো. মোশারফ হোসেন খান, এমসিপিও (ক্যাট); মো. মোজাম্মেল হক, এমসিপিও (ক্যাট); কে বি এম নূরুল ইসলাম, এমসিপিও (এক্স) (জিএ-১); মোশাররফ হোসেন, এনপিপি, এমসিপিও (এক্স) (জিআই); মো. আবদুল ওয়াহেদ, এমসিপিও (ই)।
অনারারি কমিশন পাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে আরও আছেন মো. নুরুল ইসলাম, ওএসপি, এমসিপিও (ই); মো. মোখলেছুর রহমান, এনপিপি, এমসিপিও (কম); মোহাম্মদ হাছান, বিসিজিএম, এমসিপিও (রেগ); সৈয়দ খালেদ রানা, এনইউপি, এমসিপিও (এক্স) (জিআই); মো. খায়রুজ্জামান, এমসিপিও (এক্স) (এসআর-১); এ কে এম কামাল উদ্দিন, এমসিপিও (এক্স) (কিউএ-১); এস এম হাসিয়ার, এমসিপিও (এস); মুহাম্মদ মোর্শেদ আলম মীর, এমসিপিও (আর); মো. আয়নাল হক ভূঞা, এমসিপিও (মেড) (ওটিএ); মো. মাহমুদুল হাসান, এমসিপিও (ক্যাট) ও হারুন অর রশিদ, এমসিপিও (এক্স) (কিউআরপি-১)।