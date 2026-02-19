বাংলাদেশ

ভিন্নমত দমন নয়, স্বাগত জানানোই হোক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি: শফিকুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমানছবি: শফিকুর রহমানের ফেসবুক থেকে

জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্যই জুলাই গণ–অভ্যুত্থান হয়েছিল। তিনি ভিন্নমতকে স্বাগত জানিয়ে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক পোস্টে শফিকুর রহমান এ কথা বলেন।

পোস্টে বিরোধীদলীয় নেতা লেখেন, ‘ফ্যাসিবাদের ১৭ বছরে বর্তমান সরকারি দল ও আমরা—উভয় পক্ষই স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে দমন-পীড়নের শিকার হয়েছি। আমরা সেই অন্ধকার সময়ে আর ফিরতে চাই না।’

আরও পড়ুন

দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে জামায়াত জনগণের সঙ্গে থাকবে: শফিকুর রহমান

‘গণমাধ্যমের স্বাধীনতা একটি সুস্থ গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত’ উল্লেখ করে জামায়েতের আমির লেখেন, ‘ভিন্নমত দমন নয়—স্বাগত জানানোই হোক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন