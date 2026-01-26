সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস মোল্লাহর স্ত্রীর ৩ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস মোল্লাহর স্ত্রীর ৩ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় ঢাকা-১৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ইলিয়াস উদ্দীন মোল্লাহর স্ত্রী ফরিদা ইয়াসমিনের তিনটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এই তিনটি হিসাবে ৯৭ লাখ ৭ হাজার টাকা জমা আছে।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফায়েজ এই আদেশ দেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী মোহাম্মদ রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দুদকের পক্ষে সহকারী পরিচালক মো. ফেরদৌস রহমান ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করার আবেদন করেন। তাতে বলা হয়, ফরিদা ইয়াসমিন ও তাঁর স্বামী ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ পরস্পর যোগসাজশে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ২ কোটি ৫৩ লাখ ১৭ হাজার ৬৫০ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এ ছাড়া ফরিদা ইয়াসমিনের চারটি ব্যাংক হিসাবে ৮ কোটি ৯৭ লাখ ৯৩ হাজার ৯৩৯ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে।
এই অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর বা রূপান্তর করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন। আবেদনে আরও বলা হয়, তদন্ত চলাকালে ফরিদা ইয়াসমিন যাতে তাঁর অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তর করতে না পারেন, সে জন্য ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।