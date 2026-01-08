বাংলাদেশ

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি দিতে অধ্যাদেশ হচ্ছে, ফেসবুকে জানালেন আইন উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলপ্রথম আলো ফাইল ছবি

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি দিতে পৃথক অধ্যাদেশ করছে সরকার। আইন মন্ত্রণালয় দায়মুক্তি অধ্যাদেশের একটি খসড়াও তৈরি করেছে। পরবর্তী উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে তা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল আজ বৃহস্পতিবার তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্যগুলো জানান।

‘জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি’ শিরোনামে পোস্টে আসিফ নজরুল লেখেন, ‘জুলাই যোদ্ধারা জীবনবাজি রেখে দেশকে ফ্যাসিস্ট শাসন থেকে মুক্ত করেছিল। অবশ্যই তাদের দায়মুক্তির অধিকার রয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার খুনিদের বিরুদ্ধে তারা যে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম করেছিল সে জন্য তাদের দায়মুক্তি দিয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনও রয়েছে। এ ধরনের আইন প্রণয়ন সম্পূর্ণ বৈধ। আরব বসন্ত বা সমসাময়িককালে বিপ্লব (বা গণ-অভ্যুত্থানে) জনধিকৃত সরকারগুলোর পতনের পর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের দায়মুক্তির আইন হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদে দায়মুক্তির আইনের বৈধতা রয়েছে এবং ১৯৭৩ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দায়মুক্তি আইন হয়েছিল।’

আসিফ নজরুল লেখেন, ‘এসব নজির ও আইনের আলোকে আইন মন্ত্রণালয় দায়মুক্তি অধ্যাদেশের একটি খসড়া তৈরি করেছে। ইনশা আল্লাহ আগামী উপদেষ্টামণ্ডলীর বৈঠকে তা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। জুলাইকে নিরাপদ রাখা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।’

এর আগে ৬ জানুয়ারি আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি ও আইনি সুরক্ষা দিতে অধ্যাদেশ করার উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ জন্য অধ্যাদেশের খসড়া তৈরি করতে আইন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

