ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানকালের ১৯ মামলায় অভিযোগপত্র: পুলিশ সদর দপ্তর

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানকালের ১৯ মামলায় অভিযোগপত্র: পুলিশ সদর দপ্তর
ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ঘটনায় করা মামলার মধ্যে ১৯টিতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হত্যা মামলা ৮টি, অন্যান্য ধারায় মামলা ১১টি।
গতকাল বুধবার পুলিশ সদর দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, অভিযোগপত্র দাখিল করা আটটি হত্যা মামলার মধ্যে তিনটি শেরপুর, একটি ফেনী, একটি চাঁদপুর, একটি কুমিল্লা, একটি কুড়িগ্রাম জেলার ও একটি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের।
অন্যান্য ধারার ১১টি মামলার মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ১টি ও বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের ১টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৩টি, সিরাজগঞ্জের ২টি, পাবনার ১টি ও জামালপুর জেলার ১টি এবং পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের ২টি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানকালে করা মামলার যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা মামলাগুলো তদারক করছেন।
দায়ের হওয়া অন্যান্য মামলার তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে বাংলাদেশ পুলিশ সচেষ্ট রয়েছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।