দেশের উচ্চশিক্ষার ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: উপাচার্য আমানুল্লাহ

দেশের উচ্চশিক্ষার ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: উপাচার্য আমানুল্লাহ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম আমানুল্লাহ বলেন, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ভাগ্যোন্নয়নে কারিগরি শিক্ষা, এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) প্রযুক্তির ব্যবহার ও ডিজিটাল শিক্ষা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই।
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় মূল বক্তা হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ কথা বলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ শুক্রবার এ কথা জানানো হয়।
গত বুধবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাজ্যের স্যালফোর্ড ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সহযোগিতা ও ডেটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং, পাবলিক হেলথ ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার। এরই ধারাবাহিকতায় এই গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
গোলটেবিল আলোচনায় যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য জিম ম্যাকমেহোন বলেন, বৈশ্বিক অংশীদারত্ব ছাড়া কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়।
এ আলোচনার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বৃহত্তর ম্যানচেস্টারের মেয়র অ্যান্ডি বার্নহ্যাম, ওল্ডহ্যাম থেকে নির্বাচতি পার্লামেন্ট সদস্য জিম ম্যাকমেহোন ও ওল্ডহ্যাম কাউন্সিলর আবদুল জব্বার।