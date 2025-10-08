মানবাধিকার নিয়ে প্রেস সচিবের মন্তব্যের সমালোচনা

মানবাধিকার নিয়ে প্রেস সচিবের মন্তব্যের সমালোচনা
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের চেয়ে বাস্তবতা ভালো। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সপ্রাণ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে তিনি পত্রিকার রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তবে, মানবাধিকারকর্মী নূর খান ও সাইমুম পারভেজ তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন, সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী প্রশাসন রিপোর্ট করলে সেটি সত্য, আর মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকের রিপোর্টে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এমন বক্তব্যে তাঁরা হতাশ।