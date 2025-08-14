বাংলাদেশ

সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত আইনগুলো দু-এক মাসের মধ্যে করা হবে: আইন উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলফাইল ছবি

অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, ‘আমাদের দুর্নীতি দমনবিষয়ক যে সংস্কার কমিশন আছে, তারা দুদক সংস্কারের বিষয়ে কিছু প্রস্তাবনা দিয়েছে। দুদক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত আইনগুলো আগামী দু-এক মাসের মধ্যে করা হবে।’

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া তিনটার দিকে রাজধানীর সেগুনবাগিচা এলাকায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ কথাগুলো বলেন আসিফ নজরুল।

