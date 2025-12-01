বাংলাদেশ

শাহরিয়ার কবিরকে ১২ জানুয়ারি ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শাহরিয়ার কবিরফাইল ছবি : প্রথম আলো

মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি ও লেখক শাহরিয়ার কবিরকে আগামী ১২ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ গত রোববার এ আদেশ দেন। সে সময় ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদার ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর এক মাস পর গত বছরের সেপ্টেম্বরে রাজধানীর বনানীর বাসা থেকে শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর পর থেকে তিনি কারাগারে আছেন।

২০১৩ সালের মে মাসে রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের হত্যা-নির্যাতনের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শাহরিয়ার কবিরকে হাজির করার নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। এ মামলায় আগামী ১২ জানুয়ারি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য আছে।

আরও পড়ুন

শাহরিয়ার কবির ও নূরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

আদালতের আদেশের পর ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এক ব্রিফিংয়ে প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম ‘শাপলা হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নিয়ন্ত্রক’ হিসেবে শাহরিয়ার কবিরের নাম বলেছিলেন।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর, গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) হাসান মাহমুদ খন্দকার, বেনজীর আহমেদসহ আরও অনেকে এ মামলার আসামি।

আরও পড়ুন

শাহরিয়ার কবিরের মুক্তি দাবি ৫ সংগঠনের

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন