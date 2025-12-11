বিসিএসআইআর ও নেস্লে বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে বাজারে আসছে ‘নেস্লে পুষ্টিগ্রো+’
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকারী সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নেস্লে বাংলাদেশ পিএলসি তাদের নতুন পণ্য ‘নেস্লে পুষ্টিগ্রো+’ বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে। এটি বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) সহযোগিতায় তৈরি একটি সিরিয়ালবেজড মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফর্টিফায়ারটি।
সম্প্রতি এ বিষয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসআইআরের চেয়ারম্যান শামিনা আহমেদ, বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত ধর্মপাল বীরাক্কোডি। এ ছাড়া ছিলেন সংশ্লিষ্ট খাতের শতাধিক গবেষক, বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্টজনসহ নেস্লে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা।
নেস্লে পুষ্টিগ্রো+ একটি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফর্টিফায়ার, যা প্রোবায়োটিক এবং ১৬টি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেল দিয়ে তৈরি। ৫ থেকে ৯ বছর বয়সী শিশুদের জন্য উপযোগী পুষ্টিচাহিদা মাথায় রেখে পণ্যটি তৈরি করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি দক্ষতার সমন্বয়ে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণে ইতিবাচক অবদান রাখাই এর মূল লক্ষ্য।
নেস্লে বাংলাদেশ পিএলসির বিইও-নিউট্রিশন এ এস এম হাফিজুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, বিসিএসআইআরের সহযোগিতায় তৈরি এই ফর্টিফায়ার বাংলাদেশের শিশুদের উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
নেস্লের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপাল আবেইউইক্রেমা বলেন, ‘মানসম্মত ও উন্নত মানের খাদ্যের মাধ্যমে জীবনের মান উন্নয়ন করাই নেস্লের লক্ষ্য। ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে নেস্লে বাংলাদেশ মানুষের পুষ্টি ও ভিন্ন স্বাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামীতেও এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যাপারে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।’