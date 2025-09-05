কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট ও কিষোয়ান গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি

কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট ও কিষোয়ান গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি
সম্প্রতি চট্টগ্রামের ফয়’স লেক রিসোর্টে কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ও কিষোয়ান গ্রুপের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এই সহযোগিতামূলক চুক্তির মাধ্যমে দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এর ফলে ফয়’স লেক কনকর্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক কমপ্লেক্সে আগত দর্শনার্থীরা কিষোয়ান গ্রুপের স্ন্যাকস ও কিষোয়ান গুঁড়া মসলায় তৈরি বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।
অনুষ্ঠানে কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) অনুপ কুমার সরকার বলেন, ‘দেশের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র ফয়’স লেক কমপ্লেক্সে এখন থেকে দর্শনার্থীদের জন্য আরও বৈচিত্র্যময় ও সুস্বাদু খাবারের অভিজ্ঞতা তৈরি হলো, যা তাদের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
কিষোয়ান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘এই ব্যবসায়িক সহযোগিতার মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে আরও সহজে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। এটি আমাদের ব্র্যান্ডকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং ভোক্তাদের অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।’