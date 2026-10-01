‘মেহমানদের’ মুখস্থ করানো হতো ফাঁসের প্রশ্নের উত্তর
‘টাকা কোথায়? মেহমানদের লিস্ট পাঠাও। নতুন কোনো মেহমান নিয়েন না। মিডিয়া প্রশাসন মেহমান সেজে ঝামেলা করতে পারে।’ প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের সদস্যদের হোয়াটসঅ্যাপের এই বার্তায় যে ‘মেহমান’-এর কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা আসলে বিভিন্ন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষার চাকরিপ্রার্থী। পিএসসির ট্রাংক কেটে কিংবা প্রেসের বাথরুম থেকে অন্তর্বাসে লুকিয়ে প্রশ্ন বের করে আনার পর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ধাপটি শুরু হতো। তা হলো পরীক্ষার্থীদের গোপন আস্তানায় জড়ো করে কড়া পাহারায় রাতভর প্রশ্ন ও উত্তর মুখস্থ করানো।