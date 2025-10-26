মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড কেন খুলে পড়তে পারে

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড কেন খুলে পড়তে পারে
ডিএমটিসিএলের কোনো কোনো কর্মকর্তা মনে করেন, ফার্মগেটে মেট্রোরেলের যে স্থানটিতে দুবার বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়েছে, সেই জায়গাটিতে বড় বাঁক রয়েছে। এ ছাড়া বিজয় সরণি থেকে আস্তে আস্তে রেলপথটি ফার্মগেটে আসতে আসতে উঁচুতে উঠে গেছে।এটাকে অবশ্য দুর্ঘটনার কারণ বলতে নারাজ অধ্যাপক সামছুল হক। তিনি বলেন, বাঁক ও উঁচু হওয়া প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জের বিষয়। মেট্রোরেলে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নকশা এবং বাড়তি খরচ করা হয়েছে। এরপরও কেন নিরাপত্তাঝুঁকি থাকবে? এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।