ছবিতে দেখুন প্রথম আলোর শিল্প–আয়োজন ‘আলো’

ছবিতে দেখুন প্রথম আলোর শিল্প–আয়োজন ‘আলো’
প্রথম আলোর আক্রান্ত ও অগ্নিদগ্ধ ভবনে গতকাল বুধবার শুরু হলো শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘আলো’। এই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা, ভারতসহ ১১টি দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার বা প্রতিনিধিরা। তাঁদের পাশাপাশি এসেছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত এবং জাতিসংঘের তিনটি সংস্থার প্রতিনিধিরা। তাঁরা সবাই প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার-এর প্রতি সংহতি জানিয়েছেন। প্রদর্শনীর ছবি দেখুন।
প্রদর্শনীতে অতিথিরা যা বললেন
