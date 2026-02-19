বাংলাদেশ

ছবিতে দেখুন প্রথম আলোর শিল্প–আয়োজন ‘আলো’

প্রথম আলোর আক্রান্ত ও অগ্নিদগ্ধ ভবনে গতকাল বুধবার শুরু হলো শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘আলো’। এই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা, ভারতসহ ১১টি দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার বা প্রতিনিধিরা। তাঁদের পাশাপাশি এসেছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত এবং জাতিসংঘের তিনটি সংস্থার প্রতিনিধিরা। তাঁরা সবাই প্রথম আলো ডেইলি স্টার-এর প্রতি সংহতি জানিয়েছেন। প্রদর্শনীর ছবি দেখুন।

প্রথম আলো ভবনের দোতলায় সবকিছু পুড়ে অঙ্গার। সেখানে আলো প্রক্ষেপণের মাধ্যমে করা স্থাপনাকর্ম
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন সাংবাদিক নেতারা
ছবি: প্রথম আলো
ট্রান্সকম গ্রুপের সিইও সিমিন রহমানসহ অতিথিরা প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন
ছবি: প্রথম আলো
প্রদর্শনীর একটি শিল্পকর্ম
ছবি: প্রথম আলো
ভিডিও চিত্রে প্রথম আলোর কর্মীদের বয়ানে সে দিনের ভয়াবহ হামলার বর্ণনা
ছবি: প্রথম আলো
চরকির ফ্লোরে তছনছ সব যন্ত্রপাতির ওপর পায়রা
ছবি: প্রথম আলো
ভবনের নিচতলায় একটি ধাতব ভাস্কর্য
ছবি: প্রথম আলো
প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার
ছবি: প্রথম আলো

প্রদর্শনীতে অতিথিরা যা বললেন

