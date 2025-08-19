টাঙ্গাইলে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মহিলা পরিষদের উদ্বেগ

টাঙ্গাইলে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মহিলা পরিষদের উদ্বেগ
টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার তরফপুর গ্রামে এক ব্যক্তির স্ত্রীকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। আজ মঙ্গলবার সংগঠনের এক বিবৃতিতে এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও যথাযথ শাস্তির দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে যুক্ত করে সমন্বিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, আজ মঙ্গলবার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, তরফপুর গ্রামের আবদুল লতিফ নামের এক ব্যক্তি এক বছর আগে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসেন। দাম্পত্য কলহ থেকে তাঁর স্ত্রী এক সপ্তাহ আগে বাবার বাড়ি চলে যান। গত রোববার (১৭ আগস্ট) আবদুল লতিফ শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরদিন সোমবার দুপুরে ঘরের ভেতরে খাটের ওপর শোয়া অবস্থায় তিনি স্ত্রীকে গলায় কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যান।
বিবৃতিতে বলা হয়, লক্ষ করা যাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে নারী ও কন্যারা নির্মম ও নৃশংস সহিংসতার শিকার হচ্ছে। নারীরা বিভিন্ন কলহের জেরে স্বামী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হাতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছেন, যা খুবই উদ্বেগজনক। সংঘটিত ঘটনায় নারী ও কন্যাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নিজ বাসস্থানেই তাঁদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।