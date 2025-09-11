ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে: উপাচার্য

ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে: উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, নির্বাচনের প্রার্থী, গণমাধ্যমকর্মী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন উপাচার্য।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান বলেছেন, ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া বিজয়ীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করার যে সুযোগ পেয়েছেন, সেটি তাঁরা পুরোপুরি কাজে লাগাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন উপাচার্য।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা বলা হয়। ৯ সেপ্টেশ্বর ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা করে উপাচার্য বলেন, নির্বাচন কমিশন প্রকৃত অর্থেই দিন ও রাত জেগে কাজ করেছে। গত ১১ মাসব্যাপী এই আয়োজনে আমার সহকর্মীরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁরা প্রতিটি পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন, বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁদের ভূমিকা যেকোনো বিবেচনায় অনবদ্য।
অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, ডাকসু নির্বাচন শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি ছিল। এই দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে বিভিন্ন অংশীজনের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই নির্বাচন আয়োজন করে। এটিকে আমরা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রতি ও এর মূল্যবোধের প্রতি সম্মান জানানোর একটি সুযোগ হিসেবে দেখি।
নির্বাচনের সব পর্যায়ে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির জন্য উপাচার্য বিশেষভাবে সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকালে ‘চ্যানেল এস’–এর সাংবাদিক তারিকুল ইসলাম শিবলীর মৃত্যুতে শোক ও তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন তিনি।
বিজয়ী এবং বিজিত প্রার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে উপাচার্য বলেন, দুটি কারণে তাঁদের প্রত্যেকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান উল্লেখ করা জরুরি। প্রথমত তাঁরা ডাকসুর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয়করণে ভূমিকা রেখেছেন। দ্বিতীয়ত নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শনের মাধ্যমে বড়মাপের সংঘাত ছাড়া তারা একসঙ্গে ছিলেন। এর মধ্য দিয়ে একটি চমৎকার উদাহরণ তাঁরা তৈরি করেছেন।