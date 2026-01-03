ড্যাফোডিল গ্রুপের এক-তৃতীয়াংশ আয় জনগণের কল্যাণে ব্যয়ের ঘোষণা

ড্যাফোডিল গ্রুপের এক-তৃতীয়াংশ আয় জনগণের কল্যাণে ব্যয়ের ঘোষণা
২০২৬ সাল থেকে ড্যাফোডিল গ্রুপের নিট আয়ের এক-তৃতীয়াংশ দেশের জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হবে বলে জানিয়েছেন গ্রুপের চেয়ারম্যান সবুর খান। গতকাল শুক্রবার সাভারের ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটিতে অনুষ্ঠিত ‘ফ্যামিলি ডে’-তে তিনি এ ঘোষণা দেন।
অনুষ্ঠানে ড্যাফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান সবুর খান বলেন, ‘২০২৬ সাল থেকে ড্যাফোডিল গ্রুপের সব অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের নেট প্রফিটের এক-তৃতীয়াংশ জনগণের কল্যাণে উৎসর্গ করা হবে। এই উদ্যোগ কেবল করপোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতি গঠনের অঙ্গীকার।’
সবুর খান জানান, ঘোষিত এই লভ্যাংশের অর্থের আওতায় শিক্ষা ও স্কলারশিপ, যুব নেতৃত্ব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা এবং সুবিধাবঞ্চিত ও সম্ভাবনাময় তরুণদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে বিনিয়োগ করা হবে।
একই গ্রুপের নিট মুনাফার তৃতীয়াংশ কোনোভাবেই কোনো পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী কারও বেতন-ভাতার ওপর প্রভাব ফেলবে না বলে জানান ড্যাফোডিল গ্রুপের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ নুরুজ্জামান।
অনুষ্ঠানে ড্যাফোডিল গ্রুপে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত ৭৯ জন এবং ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত ১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মাননা দেওয়া হয়।