মোহন রায়হানের পুরস্কার বাতিল, বিতর্ক

মোহন রায়হানের পুরস্কার বাতিল, বিতর্ক
বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫-এর জন্য কবিতায় মনোনীত কবি মোহন রায়হান শেষ মুহূর্তে পুরস্কার পাননি। তিনি আজ বৃহস্পতিবার ফেসবুকে জানান, ৪১ বছর আগে কর্নেল তাহেরকে নিয়ে লেখা তাঁর ‘তাহেরের স্বপ্ন’ কবিতার জন্য পুরস্কার বাতিল করা হয়েছে। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম উভয়েই অভিযোগের ভিত্তিতে পুরস্কার সাময়িক স্থগিতের কথা বলেছেন, যা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আজ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।