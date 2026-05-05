আমিরাতে বেসামরিক স্থাপনায় হামলায় বাংলাদেশের উদ্বেগ

আমিরাতে বেসামরিক স্থাপনায় হামলায় বাংলাদেশের উদ্বেগ
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বেসামরিক স্থাপনায় হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।
আজ মঙ্গলবার ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি দেশটিতে থাকা বাংলাদেশিদের নিরাপত্তাঝুঁকির বিষয়টিও তুলে ধরে।
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মধ্যে আজ ভোরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরায় একটি তেল শোধনাগারে একটি ড্রোন আঘাত হানে। এতে সেখানে কর্মরত তিনজন আহত হন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরাতে বেসামরিক স্থাপনায় এ হামলার ঘটনায় বাংলাদেশ গভীরভাবে উদ্বিঘ্ন। এ ঘটনা দেশটির বেসামরিক নাগরিকসহ সেখানে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলল।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর মধ্যপ্রাচ্যে আটজন বাংলাদেশি নিহত হওয়ার কথাও বিবৃতিতে বলা হয়।
ফুজাইরায় তেল শোধনাগারে হামলার জন্য আমিরাত ইরানকে দায়ী করেছে। তবে তেহরান এখনো এর দায় স্বীকার করেনি। মধ্যপ্রাচ্যে গত এপ্রিলের শুরু থেকে যুদ্ধবিরতি চললেও ফুজাইরায় হামলা যুদ্ধ পুনরায় শুরুর ঝুঁকি তৈরি করেছে।
সংঘাত না বাড়িয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে সংকট সমাধানের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ মনে করে, কূটনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়ে সব ধরনের মতপার্থক্যের অবসান ঘটতে পারে।
পরিস্থিতি সংঘাতের দিকে গড়ানোর মতো কোনো ধরনের পদক্ষেপ না নিতে মধ্যপ্রাচ্যের সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি আহ্বানও রেখেছে বাংলাদেশ।