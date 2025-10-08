বাংলাদেশ

ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের দিলীপ ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ (আলমডাঙ্গা ও সদরের একাংশ) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে হেরে যান দিলীপ কুমার আগরওয়ালাফাইল ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও বিপুল পরিমাণ সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দিলীপ কুমার আগারওয়ালা ও তাঁর স্ত্রী সবিতা আগারওয়ালার বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই অভিযোগে বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতির সাবেক সভাপতি এনামুল হক খান ও তাঁর স্ত্রী শারমীন খানের বিরুদ্ধেও মামলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আজ বুধবার রাজধানীর সেগুনবাগিচা এলাকায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

দুদকের তথ্যমতে, দিলীপ কুমার আগারওয়ালা অসাধু উপায়ে ১১২ কোটি ৪৭ লাখ ২৮ হাজার ৪০৭ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। তাঁর নামে থাকা ৩৪টি ব্যাংক হিসাবে ৭৫৫ কোটি ৩০ লাখ ৫৬ হাজার ২৬৩ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনও শনাক্ত হয়েছে। এসব অর্থ হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তরের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত আয়ের উৎস আড়াল করেছেন।

দুদক বলছে, দিলীপের স্ত্রী সবিতা আগারওয়ালা জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৪৫ কোটি ৭০ লাখ ৬৭ হাজার ২৮৭ টাকার সম্পদের মালিকানা অর্জন ও দখলে রেখেছেন। তাঁর ৮টি ব্যাংক হিসাবে ২১৩ কোটি ২৮ লাখ ৭৩ হাজার ৯২৭ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের প্রমাণও পেয়েছে দুদক। সবিতা আগারওয়ালার বিরুদ্ধেও একই ধারায় মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর দিলীপ কুমার আগারওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ (আলমডাঙ্গা ও সদরের একাংশ) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে হেরে যান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উপকমিটির সদস্য।

এদিকে জ্ঞাত আয়বর্হিভূত ২ কোটি ৪৭ লাখ ৬২ হাজার ৬৫১ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতির সাবেক সভাপতি এনামুল হক খানের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দিয়েছে দুদক। ৭ কোটি ৩৭ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বর্হিভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে এনামুল হকের স্ত্রী শারমীন খানের বিরুদ্ধেও মামলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

